В Одесі медики перекрили дорогу і вимагали виплату зарплат: промовисте відео

Одеські медики скаржаться на тривалу затримку зарплати. Через це близько 40 медсестер, санітарок та лікарів зранку 6 грудня перекрили Адміральський проспект.

Учасники акції пояснили, що за листопад їм виплатили лише аванс. При цьому, самих зарплат й обіцяних "коронавірусних" надбавок за роботу в небезпечних умовах вони досі не отримали.

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Виплати затримують не вперше

З такими проблемами медики Одеси зіштовхуються не вперше. На початку листопада їм вже затримували виплати. Тоді все це у місцевій ОДА пояснювали технічними труднощами. Мовляв, у самій лікарні неправильно подають необхідні документи. Після того, як ця історія отримала розголос у ЗМІ, гроші до медиків все ж надійшли.

Втім, на початку грудня все почало повторюватися, тож медики вирішили вийшли на протест. Вони перекрили дорогу й пропускали лише карети швидкої допомоги. Одеські водії негативно відреагували на таку форму протесту. Деякі з них навіть намагалися проїхати через натовп.

Лише 2 500 гривень за листопад

За словами медсестри Людмили один обурених водіїв вимагав його пропустити й кричав, що треба дітей годувати. "Нам також треба. Ми за листопад отримали лише 2 500 гривень", – наголосила жінка. Й пояснила, що своєю акцією протесту її учасники хочуть привернути увагу до проблеми.

Медики попередили, що якщо протягом найближчих днів не отримають зарплату, то просто не виходитимуть на роботу. Раніше їх застерегли, що залишити хворих – це злочин. "Мені здається, що таке ставлення до нас – теж злочин. Тому будемо консультуватимемося з юристами", – розповіла інша медсестра, Вікторія.

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Як відреагували в Одеській ОДА

Ближче до 12:00 на протест відреагувала очільниця департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва. Вона наголосила, що на початку грудня медики отримали аванс. Колективний договір передбачає, що свою зарплату вони отримають вже сьогодні, 6 грудня. Детальніше пояснити, чому склалася така ситуація з виплатами, чиновники пообіцяли вже завтра, 7 грудня. До того часу там мають зустрітися з колективом лікарні.