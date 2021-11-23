В Одесі підліток вкрав авто й випадково попався поліції: довелося довго наздоганяти

У Приморському районі Одеси патрульні помітили автомобіль, який порушив правила. За його кермом виявився 17-річний хлопець, що взяв чужий транспорт.

Проте на вимогу правоохоронців юний керманич не зупинився. Тому його довелося наздоганяти вулицями міста.

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Спричиняв аварійні ситуації

Порушника на автомобілі Daewoo побачили ще на вулиці Рішельєвській. Коли водій втікав від поліції, він багато разів порушував правила та спричиняв аварійні ситуації.

Наздогнати втікача вдалося тільки на вулиці Тираспольській. При спілкуванні виявилося, що хлопець не мав жодних документів на "свою" автівку.

Однак найцікавішим виявилося те, що згодом патрульні отримали орієнтування викрадення зупиненого авто. Тому на місце знадобилося викликати слідчо-оперативну групу.



Підліток який ймовірно викрав авто / Фото Патрульної поліції

Яке покарання за таке можливе

Правоохоронці поки не повідомляли нічого про відкриття провадження та початок слідства. Проте, ймовірно, саме так все й відбуватиметься.

Якщо слідство встановить, що юнак справді викрав Daewoo, то він може відправитися до в'язниці на строк від 5 до 8 років. Адже саме таке термін передбачає стаття Кримінального кодексу про незаконне заволодіння транспортом.