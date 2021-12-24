В Одесі у покинутій будівлі знайшли тіло новонародженої дівчинки

Двоє підлітків знайшли пакет, в якому лежало тіло новонародженої дитини. Сталося це 24 грудня на вулиці Сортувальній в Одесі.

Хлопці, які здійснили моторошну знахідку, одразу подзвонили поліцейським. На місце події одразу приїхали судмедексперти, криміналісти, кінологи та слідчі.

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Поліцейські оглянули місце інциденту, а також відкрили кримінальне провадження щодо умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини.

Причини смерті поки що невідомі



Місце, де знайшли тіло дитини / Фото поліції Одеської області

За даними слідчих, тіло дитини перебувало у поліетиленовому пакеті у будівлі на вулиці Сортувальній.

Як саме пакет потрапив у приміщення, наразі невідомо.

Правоохоронці намагаються встановити, хто є батьками новонародженої.



Поліцейські намагаються встановити особи батьків дитини / Фото поліції Одеської області

Точні причини смерті дитини встановлять під час проведення судово-медичної експертизи. Після цього поліцейські остаточно визначаться з кваліфікацією злочину. Якщо слідчі з'ясують, що дитина померла саме внаслідок перебування на холоді, матері дівчини загрожує до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, за вбивство новонародженої дитини матір'ю карають не так жорстко, як за умисне позбавлення життя, оскільки вважається, що після пологів жінка зазнала стресу та не може контролювати себе.