Ребята, обнаружившие жуткую находку, сразу позвонили полицейским. На место происшествия сразу приехали судмедэксперты, криминалисты, кинологи и следователи.

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Полицейские осмотрели место инцидента, а также открыли уголовное производство по поводу умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка.

Причины смерти пока неизвестны

Место, где нашли тело ребенка / Фото полиции Одесской области

По данным следователей, тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете в здании по улице Сортировочной.

Как именно пакет попал в помещение, неизвестно.

Правоохранители пытаются установить, кто родители новорожденной.

Полицейские пытаются установить родителей ребенка / Фото полиции Одесской области

Точные причины смерти ребенка установят при проведении судебно-медицинской экспертизы. После этого полицейские окончательно определятся с квалификацией преступления. Если следователи выяснят, что ребенок умер именно в результате холода, матери девушки грозит до 5 лет лишения или ограничения свободы.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, за убийство новорожденного ребенка матерью наказывают не так жестко, как за умышленное лишение жизни, поскольку считается, что после родов женщина испытывает стресс и не может контролировать себя.