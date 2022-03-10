В Одесі про актуальні втрати окупантів сповіщають навіть на парканах

10 березня 2022 , 14:46
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Джерело:

телеграм-канал "ГОНЧАРЕНКО"

Одесити придумали цікавий спосіб повідомляти про втрати орків в Україні. Зокрема, інформацію про це вивішують на парканах.

Оригінальний плакат, написаний від руки, помітили на вулиці Пантелеймонівській. Фото з місця події опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

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На банері було повідомлення про втрати рашистів станом на 6 березня. Зокрема, інформація про вбитих та полонених орків, знищені вертольоти, танки, автомобілі тощо. Унизу підпис – "Слава Україні!".

Вуличний телеграм в Одесі на Пантелеймонівській,
– прокоментував Гончаренко.


Одесити повідомляють про втрати рашистів / Фото Олексія Гончаренка

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До теми дивіться відео про втрати росіян станом на 10 березня:

 

Автор: Софія Мінджоса