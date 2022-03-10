Оригинальный плакат, написанный от руки, был замечен на улице Пантелеймоновской. Фото с места происшествия опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

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На баннере было сообщение о потерях рашистов по состоянию на 6 марта. В частности, информация об убитых и пленных орках, уничтоженных вертолетах, танк ах , автомобилях и т.д. Внизу подпись – "Слава Украине!".

Уличный телеграм в Одессе на Пантелеймоновской,

– прокомментировал Гончаренко.



Одесситы сообщают о потерях рашистов / Фото Алексея Гончаренко

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