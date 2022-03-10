Однак російські кораблі справді перебувають біля мису Тарханкут та озера Донузлав. Про це в ефірі 24 каналу речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, Одеса готова. "Одеса обороняється. Звичайно, ми готуємось до розвитку різних сценаріїв", – додав він.

Хай летять, треба поповнювати зірочки на нашому фюзеляжі. Хай летять, ми їх чекаємо. Вони з Криму не дуже воліють летіти в Одеський залив,

– підкреслив Братчук.

Він наголосив, що морально-психологічний стан особового складу ворожого флоту низький. Вони проінформовані про те, що Збройні сили та мешканці Одещини готові дати відсіч.

Сергій Братчук про ситуацію в Одесі: дивіться відео

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