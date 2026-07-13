В Одесі прогриміли вибухи: в напрямку міста летіли ракети

В Одесі ввечері 13 липня пролунали вибухи. До цього у місті оголосили тривогу через ракетну загрозу.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі у понеділок?

Тривогу в Одеському районі оголосили об 23:16. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

О 23:28 з'явилися повідомлення про ракети, які рухаються у напрямку Одеси. Згодом військові уточнили, що ймовірний курс – на Чорноморське.

Вибухи в Одесі почули о 23:30. Моніторингові канали писали, що по обох ворожих цілях, попередньо, відпрацювала протиповітряна оборона.

Уже о 23:36 тривогу по всій Одеській області скасували. Про наслідки місцева влада поки не повідомляла.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Одесі й вранці 13 липня. Глава Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив удар по місту, а також повідомив про влучання по транспортній інфраструктурі міста.

Пізніше він уточнив, що у місті пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Там спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень

Також пошкоджено 4 приватні будинки й територію санаторію, зокрема будівлю закладу. Також було відомо про 5 постраждалих, серед них – 5-річна дитина.