Зранку на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Згодом до неї додалася ще й ракетна небезпека.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Безпосередньо для Одеського району тривога залунала о 07:13.

О 07:27 Повітряні сили попередили про ракети в акваторії Чорного моря, які летять курсом на Одесу / Чорноморськ.

Вже за лічені хвилини в Одесі пролунало кілька вибухів. У соцмережах пишуть про приліт і публікують дим у небі над містом.

В Одесі є приліт / Фото Суспільне

Глава Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив удар по місту. За його словами, є влучання по транспортній інфраструктурі міста

Нагадаємо, що напередодні увечері росіяни атакували дронами Одещину. В Одеському районі сталися влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Інший дрон пошкодив дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані.

До слова, внаслідок вечірної атаки на Запоріжжя постраждали 6 людей, з них 1 дитина. У місті в одному житловому будинку зайнялися квартири з 2 по 4 поверхи. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів.