Утром в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. Вскоре к ней добавилась еще и ракетная опасность.

Что известно о взрывах в Одессе?

Непосредственно для Одесского района тревога раздалась в 07:13.

В 07:27 Воздушные силы предупредили о ракетах в акватории Черного моря, летящих курсом на Одессу/Черноморск.

Уже через считанные минуты в Одессе раздалось несколько взрывов. В соцсетях пишут о прилете и публикуют дым в небе над городом.

В Одессе есть прилет / Фото Суспильне

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак подтвердил удар по городу. По его словам, есть попадания по транспортной инфраструктуре города

Напомним, что накануне вечером россияне атаковали дронами Одесщину. В Одесском районе произошло попадание в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Другой дрон повредил крышу строительного супермаркета. Возникли пожары, которые уже ликвидированы.

К слову, в результате вечерней атаки на Запорожье пострадали 6 человек, среди них 1 ребенок. В городе в одном жилом доме занялись квартиры со 2 по 4 этажа. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 500 квадратных метров.