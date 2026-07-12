Об этом написал советник министра обороны Украины и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Как изменится характер атак?
С приближением возможных мирных переговоров война, по словам "Флеша", переходит от боевых действий на фронте к ударам большой и средней дальности.
Здесь Украина находится в более выгодном положении, поскольку в России расположено больше критически важных объектов, влияющих на ведение войны. Даже через несколько лет, пояснил специалист, враг не сможет полностью защитить всю инфраструктуру.
В то же время Украина более уязвима, поскольку россияне не ограничивают себя в выборе целей для атак.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут проводить атаки на глубину 100 километров против всего, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности,
– отметил "Флеш".
Советник Минобороны заверил, что у Украины достаточно ресурсов и возможностей для поражения российских стратегических объектов.
Напомним, что на фоне усиления российских ударов по автозаправочным станциям местные власти, в частности в Сумской области, призвали людей воздержаться от посещения АЗС.
Атаки россиян по АЗС на территории Украины могут быть элементом психологического давления на гражданское население и попыткой создать проблемы с обеспечением топливом в прифронтовых регионах.