Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, подразделение использует современные беспилотники и целенаправленно проводит атаки по гражданской инфраструктуре, чтобы оказать давление на население.

Что известно о спецподразделении, участвующем в атаке на АЗС?

По словам пресс-секретаря, под ударами регулярно оказываются гражданские автозаправочные станции. Волошин подчеркнул, что такие объекты не имеют стратегического военного значения, ведь украинские военнослужащие обычно не пользуются обычными гражданскими АЗС.

Страдают автозаправочные станции и в Херсонской области, в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской. Это – террористическая сущность врага, ведь военные обычно не заправляются на таких АЗС, следовательно, это попытка повлиять на местное население,

– заявил Владислав Волошин.

Подобные удары являются элементом психологического давления на гражданское население и направлены на создание проблем с обеспечением топливом в прифронтовых регионах.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга сообщил, что к ударам по гражданским АЗС имеет непосредственное отношение 50-я бригада специального назначения "Варяг". Он пояснил, что это подразделение входит в резерв Путина и специализируется на нанесении ударов в глубину украинской обороны.

Это подразделение, в основном, специализируется на middle strike – ударах в глубину нашей обороны. Оно довольно активно действует у нас на юге, в частности на Приднепровском и Запорожском направлениях. Можно сказать, что часть тех ударов по АЗС – это дело рук именно этих "варягов",

– отметил Волошин.

По его словам, подразделение регулярно действует на южном направлении и выполняет задачи по нанесению ударов по объектам в тылу Украины.

Отдельно Владислав Волошин рассказал о технических возможностях российского спецподразделения. По его словам, "Варяг" не испытывает дефицита современных средств поражения и получает новейшие экспериментальные разработки российской оборонной промышленности.

""Варяг" имеет на вооружении новейшие экспериментальные разработки беспилотников, в том числе – на оптоволокне с дальностью до 30 километров", – сообщил пресс-секретарь.

Он отметил, что именно использование таких дронов позволяет подразделению проводить атаки по гражданской инфраструктуре на значительном расстоянии от линии фронта.

В Силах обороны Юга подчеркивают, что удары по автозаправочным станциям не имеют военной необходимости и направлены прежде всего на запугивание гражданского населения. По оценке украинских военных, атаки по АЗС являются частью российской тактики давления на украинский тыл, призванной осложнить жизнь мирных жителей и создать дополнительные логистические проблемы в прифронтовых областях.

Напомним, Россия усилила удары по украинским автозаправочным станциям, однако полностью защитить топливную инфраструктуру от таких атак пока невозможно. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, наибольшая угроза сохраняется для АЗС в прифронтовых и приграничных регионах, где враг применяет FPV-дроны, "Шахеды", дроны "Молния", управляемые авиабомбы и артиллерию.

Нарожный пояснил, что системы радиоэлектронной борьбы эффективны лишь против отдельных типов беспилотников, однако FPV-дроны на оптоволокне способны обходить такую защиту.

Он также отметил, что антидроновые сетки не гарантируют безопасности, ведь российские войска могут использовать несколько дронов: первый повреждает защитную конструкцию, а второй наносит удар. По словам эксперта, имеющиеся способы защиты могут лишь снизить риски, но не обеспечивают стопроцентную защиту топливной инфраструктуры.