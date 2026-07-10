Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, підрозділ застосовує сучасні безпілотники та цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, щоб чинити тиск на населення.

Що відомо про спецрозділ, який атакує АЗС?

За словами речника, під ударами регулярно опиняються цивільні автозаправні станції. Волошин наголосив, що такі об'єкти не мають стратегічного військового значення, адже українські військовослужбовці зазвичай не користуються звичайними цивільними АЗС.

Страждають автозаправні станції й у Херсонській області, у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Це – терористична сутність ворога, адже військові зазвичай не заправляються на таких АЗС, отже це намагання вплинути на місцеве населення,

– заявив Владислав Волошин.

Подібні удари є елементом психологічного тиску на цивільне населення та спрямовані на створення проблем із забезпеченням пальним у прифронтових регіонах.

Речник Сил оборони Півдня повідомив, що до ударів по цивільних АЗС має безпосередній стосунок 50-та бригада спеціального призначення "Варяг". Він пояснив, що цей підрозділ входить до резерву Путіна та спеціалізується на нанесенні ударів у глибину української оборони.

Цей підрозділ, в основному, заточений на middle strike – удари в глибину нашої оборони. Вона доволі активно працює у нас на півдні, зокрема на Придніпровському та Запорізькому напрямках. Можна сказати, що частина тих ударів по АЗС – це справа рук саме цих "варягів",

– зазначив Волошин.

За його словами, підрозділ регулярно діє на південному напрямку та виконує завдання із завдання ударів по об'єктах у тилу України.

Окремо Владислав Волошин розповів про технічні можливості російського спецпідрозділу. За його словами, "Варяг" не відчуває дефіциту сучасних засобів ураження та отримує найновіші експериментальні розробки російської оборонної промисловості.

""Варяг" має на озброєнні найновіші, експериментальні розробки безпілотників, у тому числі – на оптоволокні з дальністю до 30 кілометрів", – повідомив речник.

Він зазначив, що саме використання таких дронів дозволяє підрозділу здійснювати атаки по цивільній інфраструктурі на значній відстані від лінії фронту.

У Силах оборони Півдня наголошують, що удари по автозаправних станціях не мають військової необхідності та спрямовані насамперед на залякування цивільного населення. За оцінкою українських військових, атаки по АЗС є частиною російської тактики тиску на український тил, покликаної ускладнити життя мирних мешканців та створити додаткові логістичні проблеми у прифронтових областях.

Нагадаємо, Росія посилила удари по українських автозаправних станціях, однак повністю захистити паливну інфраструктуру від таких атак наразі неможливо. Як розповів 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, найбільша загроза зберігається для АЗС у прифронтових та прикордонних регіонах, де ворог застосовує FPV-дрони, "Шахеди", дрони "Молнія", керовані авіабомби та артилерію.

Нарожний пояснив, що системи радіоелектронної боротьби ефективні лише проти окремих типів безпілотників, тоді як FPV-дрони на оптоволокні здатні обходити такий захист.

Він також зазначив, що антидронові сітки не гарантують безпеки, адже російські війська можуть використовувати кілька дронів: перший пошкоджує захисну конструкцію, а другий завдає удару. За словами експерта, наявні способи захисту можуть лише зменшити ризики, але не забезпечують стовідсоткового захисту паливної інфраструктури.