Там раздались взрывы. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно об атаке на Одессу?

Следует заметить, что Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов для города. Сообщение о взрыве поступило около 22:32.

Местные паблики пишут, что прилет произошел предварительно на улице Таирова. Там удар пришелся на жилой дом.

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