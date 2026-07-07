Россия увеличила количество атак на украинские АЗС

По данным аналитиков "НафтоРынка", начиная с весны 2026 года российские войска существенно активизировали удары по украинским автозаправочным станциям. Под обстрелы попадают как крупные национальные сети, так и региональные операторы.

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Эксперты связывают такую тактику со стремлением России нанести максимальный ущерб топливной инфраструктуре Украины после успешных ударов Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Если в период с октября по апрель фиксировалось в среднем лишь 2–3 поврежденных АЗС в неделю, то уже с апреля интенсивность атак резко возросла. К середине июня противник поражал около 13 заправок еженедельно, а в конце месяца этот показатель увеличился до 15,5 объектов.

В начале июля ситуация стала еще сложнее – аналитики зафиксировали до 20 поврежденных или подвергшихся атакам АЗС за неделю. Всего с апреля зарегистрировано уже 186 случаев поражения или повреждения автозаправочных комплексов.

Наиболее опасными остаются Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. В то же время с мая целенаправленные атаки начали фиксироваться также в Полтавской, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Под ударами оказались около 20 брендов топливного рынка. Больше всего атакованных объектов зафиксировано в сети UKRNAFTA, а также в WOG, БРСМ, Marshal и BVS. Особенно заметным стало увеличение числа ударов по трассовым автозаправочным комплексам, расположенным более чем в 100 километрах от линии фронта.

Как предлагают защитить топливную инфраструктуру

Аналитики отмечают, что для обеспечения бесперебойной работы топливной инфраструктуры необходимо внедрять комплексные меры защиты. Речь идет как об инженерном укреплении автозаправочных комплексов, так и об изменениях в организации их работы в прифронтовых регионах. По оценкам экспертов, в зависимости от расположения и размера АЗС стоимость защитных конструкций может составлять от 1–2 до 10 миллионов гривен.

Отдельно предлагается пересмотреть правила работы АЗС в опасных районах. В частности, аналитик Александр Сиренко предлагает временно освободить операторов, работающих в пределах 100 километров от линии боевого столкновения, от отдельных налоговых платежей. По его мнению, сэкономленные средства можно направить на обустройство защитной инфраструктуры.

Еще одной инициативой является легализация работы мобильных АЗС для компаний, чьи стационарные заправки были уничтожены или повреждены в результате российских атак. Это позволило бы обеспечить топливом населенные пункты, которые временно остались без доступа к обычной топливной инфраструктуре.

Важно! Эксперты отмечают, что системное усиление защиты АЗС становится вопросом не только безопасности бизнеса, но и устойчивости критической инфраструктуры страны. От бесперебойной работы топливного рынка зависит функционирование транспорта, логистики, экстренных служб и экономики в целом, поэтому инвестиции в защиту таких объектов приобретают стратегическое значение.

Ранее мы сообщали, что Россия усилила удары по украинским автозаправочным станциям в ответ на удары дронов по ее НПЗ. Только за один месяц пострадали более 100 АЗС в нескольких областях Украины.