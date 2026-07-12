Про наслідки російського удару повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку по Запоріжжю?

За його словами, двоє людей дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Інформації про ступінь тяжкості отриманих травм наразі не оприлюднювали.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На оприлюднених після удару кадрах видно, що одна з багатоповерхівок охоплена масштабною пожежею – полум'я поширилося на значну частину будівлі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару.

Інформація про масштаби руйнувань і можливу кількість постраждалих уточнюється.

Вибухи та пожежа у Запоріжжі: дивіться відео

Перед атакою моніторингові канали неодноразово попереджали жителів регіону про небезпеку. Спочатку повітряну тривогу оголосили у громадах Запорізької області. Згодом вона пролунала і в самому Запоріжжі.

Також Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування ударних безпілотників, активність російської тактичної авіації та небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.