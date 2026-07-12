Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки нічої атаки?

В Одеському районі внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного об'єкта.

Також, за даними ОВА, постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.

На щастя, цієї ночі минулося без постраждалих та загиблих. Наразі на місцях ворожої атаки тривають роботи з усунення наслідків.

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Нагадаємо, протягом ночі на Одещині тричі оголошували повітряну тривогу. В цей час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських БпЛА в напрямку регіону.

Напередодні ввечері російські війська також атакували Одещину ракетами. Перед цим ПС попередили про рух ворожої цілі з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси або Чорноморська. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи.