Про рух російських дронів попереджають Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять "Шахеди"?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якомога швидше пройти до безпечного місця та перебувати там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

19:11, 12 липня

БпЛА в напрямку Сум з південного сходу.

19:06, 12 липня

Декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (попередньо).