О передвижении российских дронов предупреждают Воздушные силы ВСУ, сообщает 24 Канал.

Куда сейчас летят "Шахеды"?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее добраться до безопасного места и оставаться там до отбоя.

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту