О передвижении российских дронов предупреждают Воздушные силы ВСУ, сообщает 24 Канал.
Куда сейчас летят "Шахеды"?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее добраться до безопасного места и оставаться там до отбоя.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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БПЛА в направлении Сум с юго-востока. Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (по предварительным данным).19:11, 12 июля19:06, 12 июля
БПЛА в направлении Сум с юго-востока.
Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область (по предварительным данным).