В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи

В Одесі та Миколаєві увечері 7 липня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух балістичних цілей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного кореспондента в Одесі та Суспільне.

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Що відомо про вибухи?

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, а потім зафіксували швидкісну ціль на Одесу.

Гучно було о 19:16.

За даними моніторингових каналів, було застосовано 1х "Іскандер" з Криму.

У Миколаєві також було чутно звук вибуху приблизно о 19:19, повідомили кореспонденти Суспільного.

Що саме летіло на місто невідомо, але о 19:02 було попередження про рух БпЛА на сході від Очакова. Він тримав північний курс.

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