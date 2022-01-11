В Одесі п’яний водій фури на швидкості зніс легковик і стовп: є загиблий

На трасі в Одесі сталася жахлива аварія. Там п'яний водій фури на великій швидкості влетів у стовп і зніс автомобіль.

Як наслідок, загинула одна людина. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно о 17 годині 11 січня, а згодом прокоментували і в поліції.

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Водія одразу направили на перевірку

За даними правоохоронців, керманич вантажівки Renault виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався в легкову Skoda. За кермом легковика був 58-річний одесит, який одразу загинув.

Слід зазначити, що водій вантажівки мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Його одразу направили на проходження перевірки в медзакладі.

Місце, де трапилася ця аварія: дивіться відео

Як його можуть покарати

На місце негайно прибули патрульні та слідчі поліції. Вони почали встановлювати обставини трагічної події. Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил у стані сп’яніння, яке призвело до загибелі. Якщо вину водія вантажівки доведуть, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Що повідомили очевидці

У телеграмі "Одесса Info" написали, що аварії трапилася на виїзді з міста біля фірми "Севертранс". Очевидці оприлюднили відео з місця цієї трагедії. На ньому помітно, що у вантажівки дуже сильно пошкодилася передня частина.

Окрім цього, деформувалася й задня частина. Саме туди приземлилася повалена електроопора. Легковик, у який врізалася вантажівка, був абсолютно розтрощений.



Легковик, в який влетіла фура / Колаж 24 канал