Как следствие, погиб один человек. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 17 часов 11 января, а впоследствии прокомментировали и в полиции.
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Водителя сразу направили на проверку
По данным правоохранителей, водитель грузовика Renault выехал на встречную полосу движения, где врезался в легковую Skoda. За рулем легковушки был 58-летний одессит, который сразу погиб.
Следует отметить, что водитель грузовика имел явные признаки алкогольного опьянения. Его сразу направили на прохождение проверки в медучреждении.
Место, где случилась эта авария: смотрите видео
Как его могут наказать
На место немедленно прибыли патрульные и следователи полиции. Они начали устанавливать обстоятельства трагического происшествия. Сейчас дело расследуют по статье о нарушении правил в состоянии опьянения, которое привело к гибели. Если вину водителя грузовика докажут, ему грозит до 10 лет заключения.
Что сообщили очевидцы
В телеграмме "Одесса Info" написали, что аварии случилась на выезде из города возле фирмы "Севертранс". Очевидцы обнародовали видео с места трагедии. На нем заметно, что у грузовика очень сильно повредилась передняя часть.
Кроме этого, деформировалась и задняя часть. Именно туда приземлилась поваленная электроопора. Легковушка, в которую врезался грузовик, была совершенно разбита.
Легковушка, в которую влетела фура / Коллаж 24 канал