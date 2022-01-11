Инцидент произошел 11 января в Камень-Каширском районе. Отметим, что в результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля.

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Пострадавших не госпитализировали

Водителем Chevrolet оказался 19-летний лучанин. В момент ДТП в его машине находились 40-летняя жительница поселка Любешев и 21-летняя львовянка. Женщины получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась.

Автомобиль влетел в кювет / Фото Нацполиции

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В этом же районе 11 января произошла еще одна авария – между селами Пневно и Волица. 35-летний местный житель, находившийся за рулем Volkswagen Golf, слетел с дороги и врезался в дерево. Его 28-летний пассажир получил телесные повреждения.

Обратите внимание! По обоим фактам следователи уже открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

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