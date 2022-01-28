В Одесі раптово обвалилися стіна в житловому будинку: є постраждалі

На вулиці Хутірській в Одесі сталася надзвичайна ситуація. В одному з житлових будинків раптово впала стіна.

За попередньою інформацією, на момент обвалу, в будинку перебували люди. Наразі відомо про 2 постраждалих.

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Обвал будинку в Одесі

На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі допомагають одеситам, що постраждали під час обвалу стіни.



На Хутірській в Одесі раптово впала стіна житлового дому / Фото з телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Рятувальники також оперативно виїхали на місце надзвичайної ситуації. Працівники місцевого управління ДСНС розбирають завали будинку на Хутірській в Одесі.

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У Харкові обвалився будинок

Подібний випадок з обвалом будинку стався 1 січня на проспекті Гагаріна в Харкові. У мерії заявили, що власник та орендарі землі звели споруду без дозвільних документів.

Будинок був нежитловим, на 4 поверхи. У поліцію звернулися щодо цього інциденту лише за 3 дні після обвалу.

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Всередині будівлі облаштували офіси. На момент надзвичайної ситуації там перебували люди, але вони встигли вийти на вулицю. Постраждалих та жертв не було.