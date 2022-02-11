В Одесі розпустились перші проліски: дивовижні фото знахідки

Одесити вже почали знаходити перші цьогорічні підсніжники у своєму місті. Вони діляться світлинами цього дива весни в мережі.

Зокрема, фото однієї з таких знахідок оприлюднили 11 лютого. Хоч і до зміни пори року ще досить далеко, там усе виглядає зовсім не по-зимовому.

Неймовірно На Черкащині зацвіли тисячі підсніжників: чарівні фото



Проліски розцвіли в Одесі / Фото Івана Бошку

Уже навіть немає снігу

На фото помітно, що рослини пробилися крізь торішнє листя густими купками. При цьому на фоні навіть не видніється жодного клаптику снігу.



Красиві одеські проліски / Фото Івана Бошку

Проте є яскраве сонячне проміння, яке освітлює будівлі позаду. Автор допису оприлюднив одразу 4 фото цих неймовірних пролісків. Ними він потішив своїх підписників.



Перші цьогорічні проліски Одеси / Фото Івана Бошку

Що відомо про підсніжники Це рід рослин родини амарилісових, підродини Amaryllidoideae. Загалом цих квітів є аж різних 20 видів. Більшість із них зацвітають саме наприкінці зими.



Оскільки ці рослини здавна ростуть на наших землях, в українській мові є кілька різних їхніх назви: пролісок, скоролісок, просерен.



На жаль, через красу рослин, їх часто збирають і продають. Тому частина видів підсніжників занесені до Червоної книги України.



Інформація взята з Це рід рослин родини амарилісових, підродини Amaryllidoideae. Загалом цих квітів є аж різних 20 видів. Більшість із них зацвітають саме наприкінці зими.Оскільки ці рослини здавна ростуть на наших землях, в українській мові є кілька різних їхніх назви: пролісок, скоролісок, просерен.На жаль, через красу рослин, їх часто збирають і продають. Тому частина видів підсніжників занесені до Червоної книги України.Інформація взята з Вікіпедії

До речі – червонокнижні квіти продають у столиці: дивіться відео

Читайте повний текст допису з фейсбуку Івана Бошку:

Проліски в Одесі