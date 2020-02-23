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      На Черкащині зацвіли тисячі підсніжників: чарівні фото

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      На Черкащині через аномально теплу зиму розквітли рідкісні підсніжники. В останнє таке траплялося приблизно 20 років тому. Квітковий рай розташувався на площі понад 60 гектарів. Краса вабить туристів звідусіль. Тому студенти взялись пильнувати, аби люди лише милувались рідкісними рослинами.

      Студенти Черкаського національного університету отаборилися посеред урочища Холодний Яр, поруч із галявинами з підсніжниками. 

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      Заквітчані галявини обходять по черзі. Слідкують, аби ніхто не рвав і не топтав квіти. Студент Юрій Діденко там уже вдруге, оглядає всі ділянки й за день проходить майже 20 кілометрів.

      Ми патрулюємо цілодобово, кожні 10 – 15 хвилин дві або три людини роблять обхід, ми спеціально обгородили все червоною стрічкою. Мені не складно, я люблю природу, я тут отримую задоволення від цього, я роблю добру справу,
      – додав студент.

      Дивіться фото: На Черкащині через аномально теплу зиму розквітли підсніжники

      Такі студентські патрулювання організовують вже 19 років поспіль. З року в рік охочих нарвати букетик меншає. А ось раніше бувало, що браконьєри приходили з сумками, аби запастись квітами на продаж.

      Були такі момент, що тут кидалися з ножами на нас, погрожували фізичною розправою. Всяке було. Але знаєте, потихеньку, всі разом робимо свою справу,
      – наголосив директор філії Національного заповідника Холодний Яр Богдан Легоняк.

      Цьогоріч туристів ще мало, адже через аномально теплу зиму підсніжники розквітли надто рано. Востаннє таке було аж 20 років тому. Пагони з'явилися у грудні, а перші квіти – у середині січня. З кожним роком територія їх цвітіння стає все більшою.

      Зараз підсніжники квітують на 60 гектарах Холодного Яру. Щоб їхня кількість не зменшувалась, охоронці закликають не рвати й не топтати рослини. А порушники заплатять штраф до двох тисяч гривень і ще додатково за кожну зірвану квітку.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новини Черкас
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