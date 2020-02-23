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      В Черкасской области зацвели тысячи подснежников: чарующие фото

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      В Черкасской области из-за аномально теплой зимы расцвели редкие подснежники. В последний раз такое случалось примерно 20 лет назад. Цветочный рай расположился на площади более 60 гектаров. Красота привлекает туристов отовсюду. Поэтому студенты взялись следить, чтобы люди только любовались редкими растениями.

      Студенты Черкасского национального университета расположились посреди урочища Холодный Яр, рядом с лужайками с подснежниками.

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      Украшенные лужайки обходят по очереди. Следят, чтобы никто не рвал и не топтал цветы. Студент Юрий Диденко там уже второй раз, осматривает все участки и за день проходит почти 20 километров.

      Мы патрулируем круглосуточно, каждые 10-15 минут два или три человека делают обход, мы специально огородили все красной лентой. Мне не сложно, я люблю природу, я здесь получаю удовольствие от этого, я делаю доброе дело,
      – добавил студент.

      Смотрите фото: На Черкащине из-за аномально теплой зимы расцвели подснежники

      Такие студенческие патрулирования организуют уже 19 лет подряд. Из года в год желающих нарвать букетик все меньше. А вот раньше бывало, что браконьеры приходили с сумками, чтобы запастись цветами на продажу.

      Были такие моменты, что здесь бросались с ножами на нас, угрожали физической расправой. Всякое было. Но знаете, потихоньку, все вместе делаем свое дело,
      – отметил директор филиала Национального заповедника Холодный Яр Богдан Легоняк.

      В этом году туристов еще мало, ведь из-за аномально теплой зимы подснежники расцвели слишком рано. Последний раз такое было аж 20 лет назад. Побеги появились в декабре, а первые цветы – в середине января. С каждым годом территория их цветения становится все больше.

      Сейчас подснежники цветут на 60 гектарах Холодного Яра. Чтобы их количество не уменьшалось, охранники призывают не рвать и не топтать растения. А нарушители заплатят штраф до двух тысяч гривен и еще дополнительно за каждый сорванный цветок.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс
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