В Одесі шукають диверсантів, які пішли на співпрацю з окупантами

На Одещині постійно проводять контрдиверсійну роботу. У регіоні виявиляють ворожих агентів та громадян України, які пішли на співпрацю з ворогом.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що таких людей затримують і з ними проводять слідчі дії.

До теми На Одещині ворог намагається активізувати повітряну розвідку: частину дронів знищили

Армія Придністров'я не готова до бойових дій

Також Братчук зазначив, що так звані 1-а, 2-а та 3-я армії самопроголошеного Придністров'я – не готові до бойових дій на території України. Тим часом, українські сили оборони продовжують виконувати завдання з охорони об'єктів Одещини.

Противник намагається чинити психологічний тиск на населення

В Одеській ОВА попередили: противник посилено працює над психологічним тиском на населення України. Українців намагаються просто закидати фейками, отож слід читати лише офіційні джерела.

Радимо переглянути: нічне звернення президента Зеленського

Напередодні в Одеській області повідомили, що росіяни активізували повітряну розвідку. Над регіоном літали багато дронів, частину з яких знищили.

Нічне звернення Зеленського за 16 квітня