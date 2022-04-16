Повітряну розвідку ворог намагається відновити і вдень, і вночі. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.
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Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку і вдень, і вночі. Дякую всім, хто повідомляє про появу у небі ворожих дронів. Частину з них знищено,
– мовиться в повідомленні.
Ніч проти 16 квітня в Одесі та області минула доволі спокійно. Були лише сирени.
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