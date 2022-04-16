Воздушную разведку враг пытается восстановить и днем, и ночью. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

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Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку и днем, и ночью. Спасибо всем, кто сообщает о появлении в небе вражеских дронов. Часть из них уничтожена,

– говорится в сообщении.

Ночь на 16 апреля в Одессе и области прошла довольно спокойно. Были лишь сирены.

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