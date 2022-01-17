В Одесі від жахливої хвороби померла школярка: не встигли довезти в лікарню
Джерело:"Думская"
В Одесі сталася надзвичайна трагедія. Там маленька дівчинка померла на руках у матері по дорозі до лікарні.
Це трапилося ще 15 січня. Однак про цю трагедію розповіли журналістам у поліції 17 січня.
Нещодавно На Черкащині у горе-матері померла п'ятимісячна дитина
Яка була причина загибелі
Дитина була жителькою міста Ізмаїл. Її за кілька днів до цього госпіталізували до місцевої лікарні. У дитини були симптоми пневмонії та лікарі припускали, що це коронавірус.
В обласному Департаменті охорони здоров’я також прокоментували трагічну подію. Там зазначили, що стан дитини погіршувався, тому її швидко вирішили перевести до Одеської дитячої лікарні №3.
Проте було надто пізно. Дитина померла ще до того, як прибула до приймального відділення. Поряд із нею до кінця була її матір.
Інша жахлива смерть дівчинки
У квітні Одесу сколихнула моторошна подія. Там від анорексії та ускладнень коронавірусу померла 12-річна школярка.
У момент госпіталізації дитина була непритомною та мала важку пневмонію. Лікарі намагалися боротися, проте це було безрезультатно.