Это случилось еще 15 января. Однако об этой трагедии рассказали журналистам в полиции 17 января.

Недавно В Черкасской области у горе-матери умер пятимесячный ребенок

Какова была причина гибели

Ребенок был жителем города Измаил. Ее за несколько дней до этого госпитализировали в местную больницу. У ребенка были симптомы пневмонии и врачи предполагали, что это коронавирус.

В областном Департаменте здравоохранения также прокомментировали случившееся. Там отметили, что состояние ребенка ухудшалось, поэтому его быстро решили перевести в Одесскую детскую больницу №3.

Однако было слишком поздно. Ребенок умер еще до того, как прибыл в приемное отделение. Рядом с ней до конца была ее мать.

Другая ужасная смерть девочки

В апреле Одессу всколыхнуло жуткое происшествие. Там от анорексии и осложнений коронавируса умерла 12-летняя школьница.

В момент госпитализации ребенок был без сознания и у него была тяжелая пневмония. Врачи пытались бороться, однако это было безрезультатно.