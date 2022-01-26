В Одесі забудовник вирив котлован під домом пенсіонерки: обурливі відео та фото

Одеський забудовник почав будівництво, яке вкрай обурило містян. Котлован там вирили прямісінько біля дому пенсіонерки.

Через це літня жінка повинна кожного дня ходити по вкрай вузькій доріжці. Про цей інцидент у Товарному провулку повідомили в місцевих телеграмах 26 січня.

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Небезпечно ходити біля дому

Компанія, яка майже відрізала стареньку на її шматку землі, називається "Материк". У районі Молдаванка вона зводиться житловий комплекс "Олексіївський". Наразі там почали робити паркінг.

Котлован біля дому старенької: дивіться відео

На оприлюднених записах помітно, що від ями до будинку приблизно півтора метра. А ось біля кута дому, відстань взагалі метр. Авторка запису говорила, що там страшно ходити.

Будівництво паркінгу біля дому пенсіонерки / Фото телеграму "Ху***ая Одесса"

Переїжджати бабуся не збирається і доводиться добиратися додому у такий спосіб, через котлован,

– зазначив автор допису.

Проте, слід зазначити, що раніше нічого не повідомляли про прохання переїхати. Тому неможливо стверджувати, що таким чином літню жінку намагаються звідти "вижити".

Жінка показує вузький прохід біля будинку: дивіться відео

У мережі звинувачують забудовника

Під цим дописом за кілька годин зібралося більше, ніж пів тисячі коментарів. Здебільшого жителів міста вкрай обурила ця подія. Слід зазначити, що багато людей написали про те, що старенькій пропонували квартиру в цьому ЖК в замін на її дім. Проте це ніяк не підтверджували фактами.

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