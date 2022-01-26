Из-за этого пожилая женщина должна каждый день ходить по крайне узкой дорожке. Об этом инциденте в Товарном переулке сообщили в местных телеграмах 26 января.
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Опасно ходить возле дома
Компания, которая почти отрезала старушку на ее куске земли, называется "Материк". В районе Молдаванка возводится жилой комплекс "Алексеевский". Сейчас там начали делать паркинг.
Котлован у дома старушки: смотрите видео
На обнародованных записях заметно, что от ямы до дома примерно полтора метра. А вот возле угла дома, расстояние вообще метр. Автор записи говорила, что там страшно ходить.
Строительство паркинга у дома пенсионерки / Фото телеграмму "Ху**ая Одесса"
Переезжать бабушка не собирается и приходится добираться домой таким образом, через котлован,
– отметил автор сообщения.
Однако, следует отметить, что ранее ничего не сообщали о просьбе переехать. Поэтому невозможно утверждать, что таким образом пожилую женщину пытаются оттуда "выжить".
Женщина показывает узкий проход возле дома: смотрите видео
В сети обвиняют застройщика
Под этой публикацией за несколько часов собралось больше, чем полтысячи комментариев. В основном жителей города крайне возмутило это событие. Следует отметить, что многие люди написали о том, что ей предлагали квартиру в этом ЖК в замен на ее дом. Однако это никак не подтверждали фактами.
Несколько самых ярких реакций пользователей:
- Прописан в переулке, чуть дальше мой дом в этом дворе. Дом у бабушки очень неплохой, застройщик – пи**р разрушает этот двор. В других более хлипких домах трещины по стенам и седые потолки.
- Сколько бы она ни требовала, это ее собственность. Почему она вообще должна съезжать? Имеет право ничего не менять.
- Это личное дело бабушки – пусть платят и миллион. Это ее собственность. А застройщиков – в суд! Это не по-человечески!
- Прописан в этом дворе. Застройщик сам сначала предлагает дом, на замену на снос, а потом едва ли не под дом копает безо всяких разрешений жильцов.
- Чем больше шума вокруг этой бабушки, тем больше у нее шансов на справедливость.