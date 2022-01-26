Из-за этого пожилая женщина должна каждый день ходить по крайне узкой дорожке. Об этом инциденте в Товарном переулке сообщили в местных телеграмах 26 января.

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Опасно ходить возле дома

Компания, которая почти отрезала старушку на ее куске земли, называется "Материк". В районе Молдаванка возводится жилой комплекс "Алексеевский". Сейчас там начали делать паркинг.

Котлован у дома старушки: смотрите видео

На обнародованных записях заметно, что от ямы до дома примерно полтора метра. А вот возле угла дома, расстояние вообще метр. Автор записи говорила, что там страшно ходить.

Строительство паркинга у дома пенсионерки / Фото телеграмму "Ху**ая Одесса"

Переезжать бабушка не собирается и приходится добираться домой таким образом, через котлован,

– отметил автор сообщения.

Однако, следует отметить, что ранее ничего не сообщали о просьбе переехать. Поэтому невозможно утверждать, что таким образом пожилую женщину пытаются оттуда "выжить".

Женщина показывает узкий проход возле дома: смотрите видео

В сети обвиняют застройщика

Под этой публикацией за несколько часов собралось больше, чем полтысячи комментариев. В основном жителей города крайне возмутило это событие. Следует отметить, что многие люди написали о том, что ей предлагали квартиру в этом ЖК в замен на ее дом. Однако это никак не подтверждали фактами.

Несколько самых ярких реакций пользователей: