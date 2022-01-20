Одесит збив 4 пішоходів і відбувся лише невеликим штрафом: що було в рішенні суду

В Одесі суд розглянув справу про збиття 4 пішоходів, яке трапилося в жовтні. Водія визнали винним у порушенні правил.

Проте за цю аварію керманич лише заплатить штраф, який менший ніж тисяча гривень. Рішення суду оприлюднили 17 січня та воно одразу набуло чималого розголосу.

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Що відомо про цього водія

У матеріалах справи мовиться, що ДТП трапилася о зранку 21 жовтня в селі Лиманка, що під Одесою. Водій Nissan не переконався в безпечності й почав їхати задом.

Як наслідок, керманич збив 4 осіб. У суді постановили, що таким чином чоловік порушив правила дорожнього руху – пункт "Початок руху та зміна його напрямку".

Водієм виявився заступник директора обслуговуючого кооперативу ЖК "Люстдорф". За даними видання УСІ, мовиться про Вадима Ніколаєнко.

Платитиме не лише штраф

На суді винуватість чоловіка підтверджували дослідженням обставин справи в їх сукупності з доказами. Там розглядали протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення та інші матеріали справи.

Водій прибув на слухання та повністю визнав свою провину.

Як наслідок постановили, що він має зробити 2 грошові перекази:

штраф – 850 гривень;

судовий збір – 496,20 гривні.

Проте ця постанова ще не є остаточною. Адже її можна оскаржити в апеляції протягом 10 днів.

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