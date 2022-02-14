Одеські моряки повідомили про вибух на судні: у мережу виклали відео наслідків

За інформацією одеських моряків, на судні Alexia I стався вибух. Відео з наслідками інциденту виклали в соцмережі.

Відеоролик опублікували в телеграм-каналі "Одеса як вона є". Один із моряків показав стан корабля після вибуху.

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Що відомо про вибух

Попередньо відомо, що на судні Alexia I стався вибух в акумуляторному приміщенні. Найбільше постраждала кабіна з аварійним дизель-генератором.

Усе довкола розтрощило внаслідок потужного удару. Двері в приміщеннях погнуло, деякі – взагалі відірвало.

Наслідки вибуху на кораблі з одеськими моряками: дивіться відео

Як пояснили журналістці 24 каналу в пресслужбі ДСНС в Одеській області, станом на 14 лютого до них інформація про вибух на судні не надходила.

Згідно з ресурсом Vessel Finder, Alexia I була в Одесі до 11 лютого. Кілька днів тому вантажне судно вирушило в Туреччину до провінції Бартин.

Востаннє інформацію про перебування судна оновлювали 12 лютого. Ймовірно, акумулятори вибухнули дорогою до Туреччини.

Вибух на Хуторському

Нещодавно в Одесі обвалилася стіна будинку в провулку Хуторському. У квітні 2021 року там стався вибух, але люди продовжують жити в будівлі, попри аварійність.

Місцева влада запланувала знести аварійне житло. Однак розселяти одеситів не поспішають.



Обвал стіни в будинку на Хуторському / Фото ДСНС

Наприкінці січня троє робітників прийшли демонтувати частину будівлі. Тоді ж раптово обвалилася стіна, під уламками якої опинилося 3 людей. На жаль, один чоловік загинув дорогою до лікарні.