Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців 10 лютого близько 21:00. Вони оперативно виїхали до приватного будинку на вулиці Віли-3.
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Загинув власник будинку та його знайомий
Поліцейські виявили на місці вибуху 2 жертв. За попередньою інформацію, це39-річний власник будинку та його 46-річний знайомий. На місце прибули керівництво та слідчо-оперативна група, а також вибухотехінки.
Як пише "Рівне вечірнє", від вибуху в будинку повилітали вікна. За попередньою інформацію, трагедія могла статися через вибух гранати.
У Здолбунові пролунав вибух: дивіться відео з місця події
Інші моторошні випадки в Україні
- Раніше чоловік приніс на військові навчання під Одесою піротехнічну гранату. Внаслідок вибуху йому розірвало руку, а обличчя пошкодили уламки.
- У січні в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW X5. Здетонував невідомий вибуховий пристрій. За інформацією ЗМІ, постраждав 20-річний юнак.
- А у Запорізькій області чоловік розбирав у квартирі гранату "Ф-1", через це прогримів вибух. Потерпілий у важкому стані потрапив у реанімацію.