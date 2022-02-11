Сообщение о взрыве поступило в милицию 10 февраля около 21:00. Они оперативно выехали к частному дому на улице Виллы-3.
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Погиб владелец дома и его знакомый
Полицейские обнаружили на месте взрыва 2 жертв. По предварительной информации, это 39-летний владелец дома и его 46-летний знакомый. На место прибыли руководство и следственно-оперативная группа, а также взрывотехники.
Как пишет "Ровно Вечернее", от взрыва в доме повылетали окна. По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за взрыва гранаты.
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Другие жуткие случаи в Украине
- Ранее мужчина принес на военные учения под Одессой пиротехническую гранату. В результате взрыва ему разорвало руку, а лицо повредили обломки.
- В январе в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW X5. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство. По информации СМИ, пострадал 20-летний юноша.
- А в Запорожской области мужчина разбирал в квартире гранату "Ф-1", из-за этого прогремел взрыв. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в реанимацию.