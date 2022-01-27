Одеські офіцери навчилися керувати військами за стандартами НАТО

Одеські офіцери морської піхоти пройшли навчання по керівництву військами. За десять днів службовці навчилися проводити операції за стандартами НАТО.

Освоєння нових інструментів управління проходило 10 днів. Про це розповіли на сторінці одеської 35 окремої бригади морської піхоти 27 січня.

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Вивчили стандартні процедури НАТО

Для здобуття нових знань офіцери поїхали до Університету оборони України імені Івана Черняховського в Києві. Під час курсу вони прослухали низку теоретичних занять. Потім для засвоєння знань, молоді офіцери стали учасниками практичних занять.

Значна увага приділялася удосконаленню вмінь управлінської ланки щодо виконання посадових обов'язків під час підготовки та ведення бойових дій,

– зазначили службовці.

Вони додали, що в процесі навчання, офіцери освоїли стандартні операційні процедури, якими послуговуються в НАТО. Проте не повідомили, про що саме мовиться.

Навчання морських піхотинців з Одеси / Фото Університету оборони України

Буде нагода краще засвоїти знання

29 листопада повідомили, що співпраця України з НАТО у 2022 році стане значно тіснішою. Адже невдовзі в нас мають провести 9 багатонаціональних військових навчань.

На сайті Верховної ради вже оприлюднили законопроєкт про допуск військових інших країн на нашу територію. У ньому мовиться, що до України мають приїхати для навчань понад 10 тисяч військових. Окрім цього, прибудуть 50 військових кораблів і 60 одиниць авіації.

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Читайте повний текст допису 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського:

Офіцери окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал М.Остроградського закінчили курсову підготовку на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Навчання тривали впродовж десяти днів. До них були залучені офіцери як управління бригади, так і командирів батальйонів, дивізіонів та рот (батарей).

Під час курсу проведено низку теоретичних та практичних занять, спрямованих на вивчення процесу прийняття військового рішення, із врахуванням стандартних операційних процедур, прийнятих у збройних силах країн – членів #НАТО. Значна увага приділялася удосконаленню вмінь управлінської ланки бригади щодо виконання посадових обов’язків під час підготовки й ведення бойових дій військовими частинами (підрозділами) морської піхоти ВМС ЗС України, управління підрозділами бригади під час виконання бойових завдань.

З успішним завершенням курсів морських піхотинців привітали заступник командувача підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Андрій Коваль та перший заступник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Віктор Тарасов.

Джерело: пресслужба Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

