Для вступу в ОДКБ достатньо дотримуватися лінії президента Росії Володимира Путіна. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, фахівець з питань гібридності Євген Магда.

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"Військовий потенціал НАТО – потужніший"

Політолог пояснив, що НАТО та Організацію договору про колективну безпеку об'єднує лише те, що це два військово-політичних альянси. ОДКБ існує вже понад десять років, однак операція в Казахстані була першою і помітно-символічною. НАТО в цьому сенсі діє значно активніше і його військовий потенціал набагато потужніший.

За його словами, якщо говорити про потенціал у питаннях політичних, то, звичайно, у НАТО є помітне лідерство США, а в ОДКБ – Російської Федерації. Однак для того, щоб вступити в Північноатлантичний альянс, треба виконувати не тільки військові вимоги щодо сумісництва, але й політичні.

В ОДКБ таких політичних вимог я не бачу, там достатньо дотримуватися лінії Путіна і все буде добре. Тому, я думаю, тут порівняння в принципі неможливе і це абсолютно різні речі,

– наголосив Магда.

За словами експерта, в ОДКБ достатньо дотримуватися лінії Путіна / Фото Getty Images

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Навіщо ОДКБ з'явилася в Казахстані

Введення ОДКБ у Казахстан було зроблено, по-перше, щоб показати вплив Кремля фактично під час перемовин з питань безпеки, які ініціювала Російська Федерація. А по-друге, бо це була перша подібна операція. ОДКБ в такий спосіб компенсувала своє невтручання у Вірменію.

Експерт додав, що це також збільшило легітимність Олександра Лукашенка, який себе активно проявляв та робив якісь заяви. Проте в будь-якому випадку цей вплив не є унікальним.

ОДКБ у Казахстані: що треба знати

У Казахстані 2 січня почались протести через зростання цін на газ. Попри їх зниження, люди висунули економічні та політичні вимоги. Зокрема мовилось про низький рівень життя та контроль влади першого президента Нурсултана Назарбаєва.

Протести спалахнули орієнтовно у 15 містах країни. 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.

Згодом Токаєв заявив, що події в країні – це "спроба державного перевороту, щоб захопити владу".

Під час протестів на мітингувальників відкрили понад 7000 справ. Також відомо, про загиблих, адже влада дозволила стріляти на ураження. Проте точна кількість жертв невідома.

10 січня у Кремлі заявили, що в країну прибуло понад 2 тисячі так званих "миротворців", які нібито мали охороняти адміністративні будівлі. Також мовилось про 250 одиниць техніки, які нібито мали охороняти аеропорти, військові склади та інші стратегічні об'єкти.

14 січня війська ОДКБ з Білорусі, Киргизстану та Таджикистану залишили Казахстан.

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