Цимбалюк про "союзників" Росії

Це доводить, що союзників у Росії немає, а це лише така гра. Таку думку озвучив Роман Цимбалюк в інтерв'ю з Денисом Казанським на 24 каналі.

До теми Я б не будував ілюзії про розпад Росії, – Цимбалюк

На його думку, умовними союзниками Росії є ті держави, які через геополітичні обставини і диктаторів не можуть йти іншим шляхом.

Вони змушені притискатися до Кремля і дивитися на Путіна. Чому вони себе так поводять? На цьому і ґрунтується Росія. Як Путін каже, Росія – багатонаціональна країна. Щоб тримати усіх під контролем всередині – вони поводяться як імперія, експансія. Роман Цимбалюк Журналіст

Як підкреслив Цимбалюк, коли росіяни напали на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово тепер там можуть покарати.

Росіяни, за словами журналіста, це направляють всередину держави, тому є розмови про "велич". Водночас диктатура існує всередині, аби ніхто і подумати не міг, що може бути по-іншому.

Повне інтерв'ю Романа Цимбалюка: дивіться відео

Росія у Казахстані: що треба знати