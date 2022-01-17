Роман Цимбалюк в інтерв'ю з Денисом Казанським на 24 каналі назвав такі припущення "ілюзіями". Він не вважає, що це може трапитися незабаром.

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Цимбалюк закликав не тішити себе такими думками.

Я б не будував ілюзії на кшталт розпаду Росії. Якщо і розпадеться, то хто сказав, що нам від цього стане легше?

– наголосив журналіст.

"Такий розвиток подій треба розглядати як бонус для України і розуміти, що Росія буде завжди агресивною, нещадною. Це та держава, яка з задоволенням проливатиме нашу кров", – зазначив Цимбалюк.

Він пояснив, що якщо так підходити до Росії – можна навчитися жити поряд з нею.

Росії потрібні "бабки"

Також Цимбалюк зауважив, що стан Росії залежить від 2 обставин:

економічне становище в країні;

структура справ в Москві.

Якщо є "бабки", значить є армія, борці з екстремізмом, пропаганда і все тримають під контролем, тому Росія не може бути демократичною державою,

– підсумував Цимбалюк.

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