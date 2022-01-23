Для вступления в ОДКБ достаточно соблюдать линию президента России Владимира Путина. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил кандидат политических наук, директор Института мировой политики, специалист по гибридности Евгений Магда.

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"Военный потенциал НАТО – более мощный"

Политолог объяснил, что НАТО и Организацию договора о коллективной безопасности объединяет только то, что это два военно-политических альянса. ОДКБ существует уже больше десяти лет, однако операция в Казахстане была первой и заметно-символической. НАТО в этом смысле действует гораздо активнее и его военный потенциал гораздо мощнее.

По его словам, если говорить о потенциале в политических вопросах, то, конечно, у НАТО есть заметное лидерство США, а в ОДКБ – Российской Федерации. Однако для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс, нужно выполнять не только военные требования по совместительству, но и политические.

В ОДКБ таких политических требований я не вижу, там достаточно придерживаться линии Путина, и все будет хорошо. Поэтому, я думаю, здесь сравнение в принципе невозможно и это совершенно разные вещи,

– подчеркнул Магда.

По словам эксперта, в ОДКБ достаточно придерживаться линии Путина. / Фото Getty Images

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Зачем ОДКБ появилась в Казахстане

Введение ОДКБ в Казахстан было сделано, во-первых, чтобы показать влияние Кремля фактически во время переговоров по безопасности, которые инициировала Российская Федерация. А во-вторых, потому что это была первая подобная операция. ОДКБ таким образом компенсировала свое невмешательство в Армению.

Эксперт добавил, что это также увеличило легитимность Александра Лукашенко, активно проявлявшего себя и делавшего какие-то заявления. Однако в любом случае это влияние не уникально.

ОДКБ в Казахстане: что нужно знать

В Казахстане 2 января начались протесты из-за роста цен на газ. Несмотря на их понижение, люди выдвинули экономические и политические требования. В частности, говорилось о низком уровне жизни и контроле власти первого президента Нурсултана Назарбаева.

Протесты вспыхнули ориентировочно в 15-ти городах страны. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным введение войск ОДКБ в страну.

Впоследствии Токаев заявил, что происходящее в стране – это "попытка государственного переворота, чтобы захватить власть".

Во время протестов на митингующих было открыто более 7000 дел. Также известно, о погибших, так как власти разрешили стрелять на поражение. Однако точное количество жертв неизвестно.

10 января в Кремле заявили, что в страну прибыло более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которые якобы должны были охранять административные здания. Также шла речь о 250 единицах техники, которые якобы должны были охранять аэропорты, военные склады и другие стратегические объекты.

14 января войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан.

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