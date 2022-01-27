Освоение новейших инструментов управления проходило 10 дней. Об этом рассказали на странице одесской 35-й отдельной бригады морской пехоты 27 января.

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Изучили стандартные процедуры НАТО

Для получения новых знаний офицеры поехали в Университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве. В ходе курса они прослушали ряд теоретических занятий. Затем для усвоения знаний молодые офицеры стали участниками практических занятий.

Значительное внимание уделялось усовершенствованию умений управленческого звена по выполнению должностных обязанностей при подготовке и ведении боевых действий, – отметили служащие.

Они добавили, что в процессе обучения служащие освоили стандартные операционные процедуры, используемые в НАТО. Однако не сообщили, о чем идет речь.

Обучение морских пехотинцев из Одессы / Фото Университета обороны Украины

Будет возможность лучше усвоить знания

29 ноября сообщили, что сотрудничество Украины с НАТО в 2022 году станет более тесным. Ведь вскоре у нас должны провести 9 многонациональных военных учений.

На сайте Верховной рады уже обнародовали законопроект о допуске военных других стран на нашу территорию. В нем говорится, что в Украину должно приехать для учений более 10 тысяч военных. Кроме того, прибудут 50 военных кораблей и 60 единиц авиации.

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Читайте полный текст сообщения 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского:

Офицеры отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала М.Остроградского закончили курсовую подготовку на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Учения продолжались в течение десяти дней. К ним были привлечены офицеры как управления бригады, так и командиров батальонов, дивизионов и рот (батарей).

В ходе курса проведен ряд теоретических и практических занятий, направленных на изучение процесса принятия военного решения, с учетом стандартных операционных процедур, принятых в вооруженных силах стран-членов НАТО. Значительное внимание уделялось усовершенствованию умений управленческого звена бригады по выполнению должностных обязанностей при подготовке и ведении боевых действий воинскими частями (подразделениями) морской пехоты ВМС ВС Украины, управления подразделениями бригады при выполнении боевых заданий.

С успешным завершением курсов морских пехотинцев поздравили заместитель командующего подготовкой Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Андрей Коваль и первый заместитель начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-лейтенант Виктор Тарасов.

Источник: пресс-служба Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.