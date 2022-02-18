Одеський патрульний у вихідний затримав нетверезого чоловіка, який трощив столи сокирою
Джерело:патрульна поліція Одеської області
В Одесі патрульний допоміг захистити відвідувачів кафе. Агресивний чоловік приніс до закладу сокиру.
Інцидент стався 16 лютого ввечері. Того дня в інспектора Дмитра Петюка був вихідний, який він проводив з друзями в одному із закладів міста.
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Обставини інциденту
За інформацією пресслужби патрульної поліції Одеської області, в приміщення забіг агресивний чоловік у нетверезому стані. В руках у нього була сокира.
Інспектор допоміг роззброїти хулігана з сокирою / Фото патрульної поліції
Неадекват погрожував відвідувачам і почав сокирою трощити столи. Разом із небайдужними громадянами інспектор Петюк роззброїв і затримав дебошира.
На місце викликали слідчих, які надалі розбиратимуться в ситуації. У поліції наголосили, що завдяки діям патрульного й одеситів вдалося запобігти біді.
Інша позиція
У коментарях до допису за хулігана заступилася його сестра Катерина Мельник. Вона запевнила, що в критичній ситуації спілкувалася з братом телефоном.
Жінка заявила, що на нього "наїхали". Мовляв, чоловіка вдарили з такою силою, що мобільний відлетів.
Я чула, з якої причини він пішов за сокирою. А як йому слід було себе вести, якщо на нього налетіло стільки народу? Дати себе вбити?,
– обурилась Мельник.
Сестра дебошира зауважила, що він нікого не планував вбивати чи калічити. Основною метою його вчинку нібито стало бажання залякати іншу сторону конфлікту.
Сестра хулігана заступилася за брата / Скриншот із фейсбуку
Повідомлення про вбивство
Інший інцидент із ймовірною загрозою вбивства стався на Львівщині наприкінці січня. До правоохоронців зателефонував невідомий і повідомив, що вбив 2 жінок.
47-річний житель села у Львівській області зізнався у тому, що зарубав сокирою жінок. На місце виїхали оперативники, які виявили жінок живими. За "розваги" на чоловіка склали адміністративний протокол.