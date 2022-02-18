Інцидент стався 16 лютого ввечері. Того дня в інспектора Дмитра Петюка був вихідний, який він проводив з друзями в одному із закладів міста.

До теми Помстилася за всі образи: на Одещині жінка споїла та жорстоко зарубала сокирою чоловіка

Обставини інциденту

За інформацією пресслужби патрульної поліції Одеської області, в приміщення забіг агресивний чоловік у нетверезому стані. В руках у нього була сокира.

Патрульний допоміг роззброїти чоловіка з сокирою у свій вихідний
Інспектор допоміг роззброїти хулігана з сокирою / Фото патрульної поліції

Неадекват погрожував відвідувачам і почав сокирою трощити столи. Разом із небайдужними громадянами інспектор Петюк роззброїв і затримав дебошира.

На місце викликали слідчих, які надалі розбиратимуться в ситуації. У поліції наголосили, що завдяки діям патрульного й одеситів вдалося запобігти біді.

Інша позиція

У коментарях до допису за хулігана заступилася його сестра Катерина Мельник. Вона запевнила, що в критичній ситуації спілкувалася з братом телефоном.

Жінка заявила, що на нього "наїхали". Мовляв, чоловіка вдарили з такою силою, що мобільний відлетів.

Я чула, з якої причини він пішов за сокирою. А як йому слід було себе вести, якщо на нього налетіло стільки народу? Дати себе вбити?,
обурилась Мельник.

Сестра дебошира зауважила, що він нікого не планував вбивати чи калічити. Основною метою його вчинку нібито стало бажання залякати іншу сторону конфлікту.

Жінка заступилася за брата, який бігав з сокирою закладом в Одесі
Сестра хулігана заступилася за брата / Скриншот із фейсбуку

Повідомлення про вбивство

Інший інцидент із ймовірною загрозою вбивства стався на Львівщині наприкінці січня. До правоохоронців зателефонував невідомий і повідомив, що вбив 2 жінок.

47-річний житель села у Львівській області зізнався у тому, що зарубав сокирою жінок. На місце виїхали оперативники, які виявили жінок живими. За "розваги" на чоловіка склали адміністративний протокол.