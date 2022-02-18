Інцидент стався 16 лютого ввечері. Того дня в інспектора Дмитра Петюка був вихідний, який він проводив з друзями в одному із закладів міста.

До теми Помстилася за всі образи: на Одещині жінка споїла та жорстоко зарубала сокирою чоловіка

Обставини інциденту

За інформацією пресслужби патрульної поліції Одеської області, в приміщення забіг агресивний чоловік у нетверезому стані. В руках у нього була сокира.



Інспектор допоміг роззброїти хулігана з сокирою / Фото патрульної поліції

Неадекват погрожував відвідувачам і почав сокирою трощити столи. Разом із небайдужними громадянами інспектор Петюк роззброїв і затримав дебошира.

На місце викликали слідчих, які надалі розбиратимуться в ситуації. У поліції наголосили, що завдяки діям патрульного й одеситів вдалося запобігти біді.

Інша позиція

У коментарях до допису за хулігана заступилася його сестра Катерина Мельник. Вона запевнила, що в критичній ситуації спілкувалася з братом телефоном.

Жінка заявила, що на нього "наїхали". Мовляв, чоловіка вдарили з такою силою, що мобільний відлетів.

Я чула, з якої причини він пішов за сокирою. А як йому слід було себе вести, якщо на нього налетіло стільки народу? Дати себе вбити?,

– обурилась Мельник.

Сестра дебошира зауважила, що він нікого не планував вбивати чи калічити. Основною метою його вчинку нібито стало бажання залякати іншу сторону конфлікту.



Сестра хулігана заступилася за брата / Скриншот із фейсбуку

Повідомлення про вбивство

Інший інцидент із ймовірною загрозою вбивства стався на Львівщині наприкінці січня. До правоохоронців зателефонував невідомий і повідомив, що вбив 2 жінок.

47-річний житель села у Львівській області зізнався у тому, що зарубав сокирою жінок. На місце виїхали оперативники, які виявили жінок живими. За "розваги" на чоловіка склали адміністративний протокол.