Одеський пологовий будинок, де через халатність лікарів померла дитина, визнали зразковим

Одеський пологовий будинок №1 визнали зразковим за підсумками рейтингу "Народне визнання". Ця медустанова відома тим, що одна з породіль 29 вересня втратила сина через халатність лікарів.

Колектив лікарні наголосив, що кращих у номінації "Зразковий пологовий будинок Одещини" буцімто обирали пересічні читачі місцевої преси.

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Крик душі згорьованої матері

На допис із хизуванням перемогою відреагувала Юлія Коломієць, яка через медиків цього пологового втратила свого сина. Свою відповідь жінка також оприлюднила на сторінці в інстаграмі.

"Найкращий" пологовий будинок особисто для мене, в якому "фахівці" вбивають дітей і мам і ніхто не несе за це покарання та відповідальності! Який блокує людей, котрі псують їхню гарну картинку своєю правдою! Де в гонитві за статистикою та показниками ухвалюють рішення на їх користь, а не на користь дітей та їх здоров'я!

– написала матір, яка поховала маленького сина.

Скандальний шлейф

Хлопчик пробув у комі 11 місяців і помер через лікарську помилку під час пологів – акушери не провели цесарський розтин, і дитина народилася синьою. Вона не дихала впродовж 15 хвилин. Зрештою серце вдалося запустити, але було вже надто пізно.

Коломієць стверджує, що знає про сотні скандальних історій, які відбувалися у стінах цього пологового. Це і підробка документів, і грубість, і обман, і корупція, і погрози, і порушення протоколів, і лицемірство з недбалістю.

"Явно найкращим я його назвати не можу, для мене він назавжди залишиться цвинтарем! Так, мене бентежить, що пологовий будинок, у якому 6 "фахівців вищої категорії" на консиліумі ухвалюють рішення, яке коштує життя нашого сина, отримує нагороди та статуетки", – написала у розпачі жінка.

Вона також наголосила, що лікарі нібито самі їй зізнавалися, що допустили помилку, оскільки не є богами. Відтак, тепер жодна нагорода не врятує репутацію тих, хто зруйнував чужі життя.



Представники Одеського пологового будинку №1 на отриманні нагороди / Фото з інстаграму Одеського пологового будинку №1

Подвійна трагедія в одній родині: схожий випадок на Одещині

У місті Южне 30 листопада обірвалося життя вагітної Анни Седунової та її семимісячної ненародженої доньки.

Чоловік покійної звинуватив у страшній трагедії лікарів міської лікарні, які вчасно не відреагували на скарги його дружини. Смерть жінки настала від ускладнень коронавірусу.

Лікарі медустанови відмовилися озвучувати свою позицію щодо цього випадку та нахабно відповідали журналістам.

Тексти публікацій Одеського пологового будинку №1, Юлії Коломієць:

Найбільш масштабний та соціально вагомий проєкт півдня України, щорічний рейтинг "Народне визнання", присвоїв Пологовому будинку №1 перемогу в номінації "Зразковий пологовий будинок Одещини"!

Нагородження відбулося, за хорошою традицією, напередодні новорічних свят. "Народне визнання" – "Одесит року" – проєкт унікальний. Його особливість у тому, що лауреатів визначає не влада, не політики і навіть профі у сфері соціологічних досліджень. Як експерти виступають читачі друкованих періодичних видань, котрі стали засновниками рейтингу. Вітаємо весь колектив "Пологового будинку №1" із визнанням та заслуженою високою нагородою!

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"Найкращий" пологовий будинок особисто для мене, в якому "фахівці" вбивають дітей і мам і ніхто не несе за це покарання та відповідальність! Який блокує людей, котрі псують їхню гарну картинку своєю правдою! Де в гонитві за статистикою та показниками ухвалюють рішення на їх користь, а не на користь дітей та їх здоров'я! Сотні історій тому підтвердження! Підробка документів, грубість, обман, корупція, погрози, порушення протоколів, лицемірство, недбалість... Ось такий ось "зразковий"!

Я рада, що в цьому пологовому будинку багато і позитивних історій, але є сотні історій, слухаючи які я була в шоці, в жаху, здивуванні! І вже явно найкращим я його назвати не можу, для мене він назавжди залишиться цвинтарем!

Так, мене бентежить, що пологовий будинок, в якому 6 "фахівців вищої категорії" на консиліумі ухвалюють рішення, яке коштувало життя нашого сина, отримує нагороди та статуетки (і про якого пізніше вони говорять: "Ми не Боги, теж помиляємося, можливо, якби ми вирішили інакше, результат був би інший").

Ніякі нагороди, жодна кількість ікон не зможуть покрити весь той жах і весь той біль, який ви приносите людям через свою недбалість!!!

Ви можете у будь-який спосіб рятувати свою репутацію, але ви ніколи і нічим не врятуєте її перед тими, чиє життя ви зруйнували!