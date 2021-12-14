За словами чоловіка покійної, в смерті його дружини нібито винні халатні лікарі, які не надали їй вчасно потрібну допомогу.

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18 днів боротьби

Олександр Седунов розповів, що боротьба за життя його коханої та дитини, яка невдовзі мала народитися, тривала 18 днів. Усе почалося з 12 листопада, коли родина захворіла на коронавірус. Втім, медики не звернули особливої уваги на стан вагітної жінки і втратили час.

Злочинна та повна бездіяльність лікарів-злочинців. Дорогоцінні 10 днів були втрачені, коли моїй рідній Анні Седуновій говорили: "Пий парацетомол і більше нічого, сиди вдома". 10 днів вдома та 3 дні в лікарні. Посадили на кисень 6 літрів всього при ураженні 50%. Лікували лазолваном, як звичайну пневмонію,

– поділився криком душі вдівець.

Седунов також додав, що його дружину фактично тримали у заручниках, хоча мали б екстрено госпіталізувати у ковідне відділення пологового будинку. Зрештою туди хвору відправили вже помирати. Вона провела там лише два дні, а згодом опинилася у реанімації, де за три доби її серце перестало битися.



Боротьба за життя жінки тривала 18 днів / Фото Олександра Седунова

Під підозрою – когорта лікарів

Чоловік, який втратив одразу і жружину, і доньку, переконаний, що їхні смерті лежать на совісті недобросовісних медиків. За його словами, до трагедії причетні:

Ірина Яворська – лікарка-гінекологиня. Вона вела вагітність покійної й нібито відмовила у лікуванні та ушпиталенні. Всі її поради зводилися до рекомендацій пити жарознижувальне.

– лікарка-гінекологиня. Вона вела вагітність покійної й нібито відмовила у лікуванні та ушпиталенні. Всі її поради зводилися до рекомендацій пити жарознижувальне. Наталія Лапа – завідувачка гінекологічного відділення Южненської міської лікарні, вона нібито дала вказівку не госпіталізувати вагітну і залишила це на своїй відповідальності.

– завідувачка гінекологічного відділення Южненської міської лікарні, вона нібито дала вказівку не госпіталізувати вагітну і залишила це на своїй відповідальності. Городиська Світлана – завідувачка терапевтичного відділення, яке нині приймає хворих на COVID-19. Чоловік звинувачує її у тому, що вона не повідомляла реального стану дружини та не дала направлення на аналізи, які роблять хворим на коронавірус. Крім того, медикиня нібито призначила неправильне лікування лазолваном та антибіотиками.

– завідувачка терапевтичного відділення, яке нині приймає хворих на COVID-19. Чоловік звинувачує її у тому, що вона не повідомляла реального стану дружини та не дала направлення на аналізи, які роблять хворим на коронавірус. Крім того, медикиня нібито призначила неправильне лікування лазолваном та антибіотиками. Лиманський Роман – головний лікар Южненської міської лікарні.

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Грошове питання

Згорьований чоловік та батько припустив, що медики спеціально затягували час, аби заробити на його дружині державні доплати за пацієнтів з коронавірусом.

"Держава виділяє на хворого з COVID-19 27 тисяч гривень на добу. Враховуючи, що дружина вагітна, а це 54 тисячі гривень, множимо на три дні, отримуємо 162 тисячі гривень. Заробили і врешті відправили помирати в пологовий будинок Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було і аналізи перевищували норму у 30 разів. Довели до цитокінового шторму", – поділився своїм болем Седунов.

Чоловік пообіцяв, що домагатиметься, аби винні у смерті його дружини та доньки опинилися за ґратами. Адже, окрім всього, без мами залишився 5-річний син Седунових.

Текст публікації Олександра Седунова:

30 листопада померла моя вагітна дружина Анна Седунова із 7-місячним немовлям в утробі через недбалість лікарів. 18 днів ми боролися, але програли...

12 листопада вся наша сім'я захворіла на COVID-19. Злочинна та повна бездіяльність лікарів-злочинців. Дорогоцінні 10 днів були втрачені, коли моя рідна Анна Седунова говорили: "Пий парацетомол і більше нічого, сиди вдома".

10 днів вдома та 3 дні у лікарні. Посадили на кисень 6 літрів всього при ураженні 50%. Лікували лазолваном, як звичайну пневмонію. Тримали в заручниках, замість того, щоб одразу відправити до пологового будинку в ковідне відділення. Її тримали і врешті відправили до пологового будинку вже вмирати. 2 дні пологового будинку та 3 реанімації.

Мою дружину та доньку вбили. Лікарі:

1. Ірина Яворська – лікарка-гінекологиня (дружина стояла у неї на обліку, та, що говорила пити тиждень парацетомол, коли моя дружина дзвонила, що їй погано і треба щось робити. У лікуванні та госпіталізації відмовила).

2. Наталія Лапа – завідувачка гінекологічного відділення Южненської міської лікарні (ухвалювала рішення не госпіталізувати дружину до пологового будинку, залишила під свою відповідальність).

3. Городиська Світлана Миколаївна – завідувачка терапевтичного відділення (COVID-19) Южненської міської лікарні (не повідомляла реального стану дружини, не дала направлення на аналізи, які роблять при COVID-19 (С-реактивний білок та інтерлікін-6), призначила неправильне лікування лазолваном та антибіотики, що при COVID-19 заборонено робити).

4. Лиманський Роман Васильович – головний лікар Южненської міської лікарні (не володіє та не контролює ситуацію у місті).

4 особи тримали мою дружину 7 днів удома та 3 дні у лікарні, тим самим заробляючи гроші на COVID-19, оскільки держава виділяє на хворого з COVID-19 27 тисяч гривень на добу. Враховуючи, що дружина вагітна, а це 54 тисячі гривень, множимо на 3 дні, отримуємо 162 тисячі гривень.

Заробили врешті відправили помирати в пологовий будинок Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було і аналізи перевищували норму у 30 разів. Довели до цитокінового шторму.

Зупинимо вбивство українців разом. Усі причетні до смерті моєї дружини та дитини будуть покарані, сидіти у в'язниці й горіти в пеклі. Мого 5-річного сина залишили без мами.