Одеський завод шампанських вин пустять з молотка
Джерело:сайт Фонду державного майна України
Одеський завод шампанських вин виставили на приватизацію. Наразі його стартова ціна становить 87,4 мільйона гривень.
Майбутніх інвесторів запевнили, що у підприємство можна сміливо вкладатися. Адже у нього немає простроченої кредиторської заборгованості.
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Що отримає новий власник
У Фонді наголосили, що під приватизацію потрапляють такі необоротні активи:
- 35 об'єктів нерухомості;
- 803 одиниці машин та обладнання;
- сім транспортних засобів;
- 65 одиниць інструментів, приладів та інвентарю;
- 65 одиниць інших основних коштів.
Легенда не зникне
Попри зміну форми власності, Одеський завод шампанських вин повинен продовжити свою діяльність. В умовах приватизації зазначено, що його покупець зобов'язаний налагодити усі процеси впродовж трьох років.
Наразі потужності заводу орендуються. Адже його діяльність припинили у 2018 році й почали пошуки інвестора для модернізації.
Одеський завод шампанських вин виставили на приватизацію / Фото із сайту Фонду державного майна України