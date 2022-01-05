Майбутніх інвесторів запевнили, що у підприємство можна сміливо вкладатися. Адже у нього немає простроченої кредиторської заборгованості.

За темою Майже не торгувалися і вклалися у 10 хвилин: завод "Більшовик" пішов з молотка кіпрському офшору

Що отримає новий власник

У Фонді наголосили, що під приватизацію потрапляють такі необоротні активи:

35 об'єктів нерухомості;

803 одиниці машин та обладнання;

сім транспортних засобів;

65 одиниць інструментів, приладів та інвентарю;

65 одиниць інших основних коштів.

Зверніть увагу! Загалом приватизації підлягають 975 одиниць основних засобів.

Легенда не зникне

Попри зміну форми власності, Одеський завод шампанських вин повинен продовжити свою діяльність. В умовах приватизації зазначено, що його покупець зобов'язаний налагодити усі процеси впродовж трьох років.

Наразі потужності заводу орендуються. Адже його діяльність припинили у 2018 році й почали пошуки інвестора для модернізації.

Одеський завод шампанських вин виставили на приватизацію / Фото із сайту Фонду державного майна України